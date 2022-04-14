Tokenomika pro Leverj Gluon (L2)

Tokenomika pro Leverj Gluon (L2)

Zjistěte klíčové informace o Leverj Gluon (L2), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Leverj Gluon (L2)

Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world.

Oficiální webové stránky:
https://www.leverj.io/

Leverj Gluon (L2): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Leverj Gluon (L2), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 282.53K
$ 282.53K
Celkový objem:
$ 219.54M
$ 219.54M
Objem v oběhu:
$ 219.54M
$ 219.54M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 282.53K
$ 282.53K
Historické maximum:
$ 0.273661
$ 0.273661
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00128798
$ 0.00128798

Tokenomika Leverj Gluon (L2): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Leverj Gluon (L2) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů L2, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu L2, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro L2 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuL2!

Předpověď ceny L2

Chcete vědět, kam může L2 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen L2 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.