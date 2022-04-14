Tokenomika pro Let that sink in (SINK)

Zjistěte klíčové informace o Let that sink in (SINK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Let that sink in (SINK)

The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://sinktoken.com/

Let that sink in (SINK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Let that sink in (SINK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 60.28K
$ 60.28K$ 60.28K
Celkový objem:
$ 799.65M
$ 799.65M$ 799.65M
Objem v oběhu:
$ 799.65M
$ 799.65M$ 799.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 60.28K
$ 60.28K$ 60.28K
Historické maximum:
$ 0.00507815
$ 0.00507815$ 0.00507815
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Let that sink in (SINK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Let that sink in (SINK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SINK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SINK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SINK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSINK!

Předpověď ceny SINK

Chcete vědět, kam může SINK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SINK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.