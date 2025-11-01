BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Legend of Arcadia je 0.01124099 USD. Sledujte aktualizace cen ARCA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ARCA.Dnešní aktuální cena Legend of Arcadia je 0.01124099 USD. Sledujte aktualizace cen ARCA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ARCA.

Legend of Arcadia Cena (ARCA)

Aktuální cena 1 ARCA na USD

$0.01124683
$0.01124683$0.01124683
-2.20%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Legend of Arcadia (ARCA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:08:28 (UTC+8)

Informace o ceně Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01118247
$ 0.01118247$ 0.01118247
Nejnižší za 24 h
$ 0.01150315
$ 0.01150315$ 0.01150315
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01118247
$ 0.01118247$ 0.01118247

$ 0.01150315
$ 0.01150315$ 0.01150315

$ 0.089965
$ 0.089965$ 0.089965

$ 0.0104858
$ 0.0104858$ 0.0104858

+0.11%

-2.27%

-4.85%

-4.85%

Cena Legend of Arcadia (ARCA) v reálném čase je $0.01124099. Za posledních 24 hodin se ARCA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01118247 do maxima $ 0.01150315, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ARCA v historii je $ 0.089965, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0104858.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ARCA se za poslední hodinu změnila o +0.11%, za 24 hodin o -2.27% a za posledních 7 dní o -4.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Legend of Arcadia (ARCA)

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

--
----

$ 11.24M
$ 11.24M$ 11.24M

277.33M
277.33M 277.33M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Legend of Arcadia je $ 3.12M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ARCA je 277.33M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.24M.

Historie cen v USD pro Legend of Arcadia (ARCA)

Během dnešního dne byla změna ceny Legend of Arcadia na USD  $ -0.00026215653983404.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Legend of Arcadia na USD  $ -0.0014945458.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Legend of Arcadia na USD  $ -0.0015979505.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Legend of Arcadia na USD  $ -0.003647648467488965.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00026215653983404-2.27%
30 dní$ -0.0014945458-13.29%
60 dní$ -0.0015979505-14.21%
90 dní$ -0.003647648467488965-24.49%

Co je Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

Zdroj Legend of Arcadia (ARCA)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Legend of Arcadia (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Legend of Arcadia (ARCA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Legend of Arcadia (ARCA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Legend of Arcadia.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Legend of Arcadia!

ARCA na místní měny

Tokenomika pro Legend of Arcadia (ARCA)

Pochopení tokenomiky Legend of Arcadia (ARCA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ARCA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Legend of Arcadia (ARCA)

Jakou hodnotu má dnes Legend of Arcadia (ARCA)?
Aktuální cena ARCA v USD je 0.01124099 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ARCA v USD?
Aktuální cena ARCA v USD je $ 0.01124099. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Legend of Arcadia?
Tržní kapitalizace ARCA je $ 3.12M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ARCA v oběhu?
Objem ARCA v oběhu je 277.33M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ARCA?
ARCA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.089965 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ARCA?
ARCA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0104858 USD.
Jaký je objem obchodování ARCA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ARCA je -- USD.
Dosáhne ARCA letos vyšší ceny?
ARCA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenARCA, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

