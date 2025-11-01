BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena League of Kingdoms je 0.099702 USD. Sledujte aktualizace cen LOKA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LOKA.

Informace o ceně League of Kingdoms (LOKA) (USD)

Cena League of Kingdoms (LOKA) v reálném čase je $0.099702. Za posledních 24 hodin se LOKA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.096803 do maxima $ 0.1089, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LOKA v historii je $ 5.37, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04425999.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LOKA se za poslední hodinu změnila o +0.10%, za 24 hodin o -7.85% a za posledních 7 dní o -14.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu League of Kingdoms (LOKA)

Aktuální tržní kapitalizace League of Kingdoms je $ 4.50M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LOKA je 45.17M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 49.85M.

Historie cen v USD pro League of Kingdoms (LOKA)

Během dnešního dne byla změna ceny League of Kingdoms na USD  $ -0.00849775264735356.
Za posledních 30 dní byla změna ceny League of Kingdoms na USD  $ -0.0323467984.
Za posledních 60 dní byla změna ceny League of Kingdoms na USD  $ -0.0362269510.
Za posledních 90 dní byla změna ceny League of Kingdoms na USD  $ -0.15993794085537967.

Co je League of Kingdoms (LOKA)

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj League of Kingdoms (LOKA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny League of Kingdoms (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít League of Kingdoms (LOKA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva League of Kingdoms (LOKA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro League of Kingdoms.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny League of Kingdoms!

LOKA na místní měny

Tokenomika pro League of Kingdoms (LOKA)

Pochopení tokenomiky League of Kingdoms (LOKA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LOKA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně League of Kingdoms (LOKA)

Prohlášení

