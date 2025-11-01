BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Law Service Token je 0.000125 USD. Sledujte aktualizace cen LST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LST.

Aktuální cena 1 LST na USD

$0.000125
$0.000125
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Informace o ceně Law Service Token (LST) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.154729
$ 0.154729

$ 0.00010097
$ 0.00010097

--

--

0.00%

0.00%

Cena Law Service Token (LST) v reálném čase je $0.000125. Za posledních 24 hodin se LST obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LST v historii je $ 0.154729, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00010097.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LST se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Law Service Token (LST)

$ 25.00K
$ 25.00K

--
--

$ 125.00K
$ 125.00K

200.00M
200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Law Service Token je $ 25.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LST je 200.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 125.00K.

Historie cen v USD pro Law Service Token (LST)

Během dnešního dne byla změna ceny Law Service Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Law Service Token na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Law Service Token na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Law Service Token na USD  $ -0.01996486770899592.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0.00000000000.00%
90 dní$ -0.01996486770899592-99.37%

Co je Law Service Token (LST)

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Law Service Token (LST)

Jakou hodnotu v USD bude mít Law Service Token (LST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Law Service Token (LST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Law Service Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Law Service Token!

Pochopení tokenomiky Law Service Token (LST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LST hned teď!

Jakou hodnotu má dnes Law Service Token (LST)?
Aktuální cena LST v USD je 0.000125 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LST v USD?
Aktuální cena LST v USD je $ 0.000125. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Law Service Token?
Tržní kapitalizace LST je $ 25.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LST v oběhu?
Objem LST v oběhu je 200.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LST?
LST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.154729 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LST?
LST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00010097 USD.
Jaký je objem obchodování LST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LST je -- USD.
Dosáhne LST letos vyšší ceny?
LST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLST, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

