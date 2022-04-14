Tokenomika pro Law Blocks (LBT)

Tokenomika pro Law Blocks (LBT)

Zjistěte klíčové informace o Law Blocks (LBT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Law Blocks (LBT)

What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem.

Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.

Oficiální webové stránky:
https://lawblocks.io/
Bílá kniha:
https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf

Law Blocks (LBT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Law Blocks (LBT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 32.53M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 245.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 132.77M
Historické maximum:
$ 0.291525
Historické minimum:
$ 0.01953918
Aktuální cena:
$ 0.132696
Tokenomika Law Blocks (LBT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Law Blocks (LBT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LBT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LBT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LBT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLBT!

Předpověď ceny LBT

Chcete vědět, kam může LBT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LBT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

