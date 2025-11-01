Laura AI Cena (LAURA)
Cena Laura AI (LAURA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se LAURA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LAURA v historii je $ 0.02523582, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LAURA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -2.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Laura AI je $ 5.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LAURA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.93K.
Během dnešního dne byla změna ceny Laura AI na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Laura AI na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Laura AI na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Laura AI na USD $ 0.
AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder
Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.
Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation
A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.
It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.
All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.
The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.
It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.
Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.
All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.
All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.
