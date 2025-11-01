BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Laura AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen LAURA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LAURA.

Více informací o LAURA

Informace o ceně LAURA

Co je to LAURA

Oficiální webové stránky LAURA

Tokenomika pro LAURA

Předpověď cen LAURA

Logo Laura AI

Laura AI Cena (LAURA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LAURA na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Laura AI (LAURA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:00:41 (UTC+8)

Informace o ceně Laura AI (LAURA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02523582
$ 0.02523582$ 0.02523582

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.87%

-2.87%

Cena Laura AI (LAURA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se LAURA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LAURA v historii je $ 0.02523582, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LAURA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -2.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Laura AI (LAURA)

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

--
----

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Laura AI je $ 5.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LAURA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.93K.

Historie cen v USD pro Laura AI (LAURA)

Během dnešního dne byla změna ceny Laura AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Laura AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Laura AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Laura AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-13.04%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Laura AI (LAURA)

AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder

Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.

Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation

A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.

It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.

  1. HCA Data Processing

All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.

The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.

  1. Find All Paths

It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.

Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.

  1. Laura Pathfinder: Assemble

All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.

All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Laura AI (LAURA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Laura AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Laura AI (LAURA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Laura AI (LAURA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Laura AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Laura AI!

LAURA na místní měny

Tokenomika pro Laura AI (LAURA)

Pochopení tokenomiky Laura AI (LAURA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LAURA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Laura AI (LAURA)

Jakou hodnotu má dnes Laura AI (LAURA)?
Aktuální cena LAURA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LAURA v USD?
Aktuální cena LAURA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Laura AI?
Tržní kapitalizace LAURA je $ 5.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LAURA v oběhu?
Objem LAURA v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LAURA?
LAURA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02523582 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LAURA?
LAURA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování LAURA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LAURA je -- USD.
Dosáhne LAURA letos vyšší ceny?
LAURA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLAURA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:00:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Laura AI (LAURA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

