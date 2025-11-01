BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Launchium je 0 USD. Sledujte aktualizace cen LNCHM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LNCHM.

Launchium Cena (LNCHM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LNCHM na USD

--
----
-2.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Launchium (LNCHM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:00:34 (UTC+8)

Informace o ceně Launchium (LNCHM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-2.94%

+6.42%

+6.42%

Cena Launchium (LNCHM) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se LNCHM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LNCHM v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LNCHM se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o -2.94% a za posledních 7 dní o +6.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Launchium (LNCHM)

$ 16.52K
$ 16.52K$ 16.52K

--
----

$ 16.52K
$ 16.52K$ 16.52K

933.95M
933.95M 933.95M

933,946,118.2794385
933,946,118.2794385 933,946,118.2794385

Aktuální tržní kapitalizace Launchium je $ 16.52K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LNCHM je 933.95M, přičemž celková zásoba je 933946118.2794385. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.52K.

Historie cen v USD pro Launchium (LNCHM)

Během dnešního dne byla změna ceny Launchium na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Launchium na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Launchium na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Launchium na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.94%
30 dní$ 0-39.96%
60 dní$ 0-73.40%
90 dní$ 0--

Co je Launchium (LNCHM)

What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept

Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone

Key Features

Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities

Platform Details

Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms

Use Cases

Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies

In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Launchium (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Launchium (LNCHM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Launchium (LNCHM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Launchium.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Launchium!

LNCHM na místní měny

Tokenomika pro Launchium (LNCHM)

Pochopení tokenomiky Launchium (LNCHM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LNCHM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Launchium (LNCHM)

Jakou hodnotu má dnes Launchium (LNCHM)?
Aktuální cena LNCHM v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LNCHM v USD?
Aktuální cena LNCHM v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Launchium?
Tržní kapitalizace LNCHM je $ 16.52K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LNCHM v oběhu?
Objem LNCHM v oběhu je 933.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LNCHM?
LNCHM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LNCHM?
LNCHM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování LNCHM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LNCHM je -- USD.
Dosáhne LNCHM letos vyšší ceny?
LNCHM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLNCHM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:00:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Launchium (LNCHM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

