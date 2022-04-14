Tokenomika pro LATENT ARENA (LATENT)

Zjistěte klíčové informace o LATENT ARENA (LATENT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o LATENT ARENA (LATENT)

A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content!
Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary.

Oficiální webové stránky:
https://www.latentarena.xyz/
Bílá kniha:
https://www.latentarena.xyz/docs/whitepaper.pdf

LATENT ARENA (LATENT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LATENT ARENA (LATENT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.84K
Celkový objem:
$ 999.56M
Objem v oběhu:
$ 891.40M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.80K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika LATENT ARENA (LATENT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LATENT ARENA (LATENT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LATENT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LATENT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LATENT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLATENT!

Předpověď ceny LATENT

Chcete vědět, kam může LATENT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LATENT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


