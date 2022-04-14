Tokenomika pro Late Capitalism (L8CAP)

Zjistěte klíčové informace o Late Capitalism (L8CAP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Late Capitalism (L8CAP)

investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD.

L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!

Oficiální webové stránky:
https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J

Late Capitalism (L8CAP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Late Capitalism (L8CAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 121.57K
Celkový objem:
$ 1.08B
Objem v oběhu:
$ 1.08B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 121.57K
Historické maximum:
$ 0.00318447
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00011305
Tokenomika Late Capitalism (L8CAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Late Capitalism (L8CAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů L8CAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu L8CAP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro L8CAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuL8CAP!

Předpověď ceny L8CAP

Chcete vědět, kam může L8CAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen L8CAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.