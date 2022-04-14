Tokenomika pro Larva Lads (LAD)

Zjistěte klíčové informace o Larva Lads (LAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Larva Lads (LAD)

OG CryptoPunk meme on the Base blockchain. Released for free in 2021 by @lantonmills, Larva Lads are an homage to Larva Labs and reimagine the CryptoPunks as cute little wormlike characters.

Ladcoin - $LAD is a memecoin run by the community with no intrinsic value or expectation of financial return.

We're just a bunch of steady lads - deploying more memes.

$LAD was fairly launched by clanker, an autonomous agent on farcaster enabling users to deploy memecoins for free.

Oficiální webové stránky:
https://ladcoin.fun/

Larva Lads (LAD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Larva Lads (LAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 87.88K
$ 87.88K
Celkový objem:
$ 99.99B
$ 99.99B
Objem v oběhu:
$ 99.99B
$ 99.99B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 87.88K
$ 87.88K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Larva Lads (LAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Larva Lads (LAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLAD!

Předpověď ceny LAD

Chcete vědět, kam může LAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.