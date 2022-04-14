Tokenomika pro Lara (LARA)

Zjistěte klíčové informace o Lara (LARA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Lara (LARA)

Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.

Oficiální webové stránky:
https://laraprotocol.com
Bílá kniha:
https://docs.laraprotocol.com

Lara (LARA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lara (LARA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 100.23K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 212.55M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 471.56K
Historické maximum:
$ 0.00422676
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00047157
Tokenomika Lara (LARA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lara (LARA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LARA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LARA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LARA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLARA!

Prohlášení

