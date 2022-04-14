Tokenomika pro Lampapuy (LPP)

Zjistěte klíčové informace o Lampapuy (LPP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Lampapuy (LPP)

Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP

Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin.

Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more.

Oficiální webové stránky:
https://Lampapuy.com
Bílá kniha:
https://www.lampapuy.com/static/media/pitchDeck.e77029df89a513d2568d.pdf

Lampapuy (LPP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lampapuy (LPP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.78K
Celkový objem:
$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 500.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.78K
Historické maximum:
$ 0.00939172
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Lampapuy (LPP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lampapuy (LPP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LPP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LPP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LPP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLPP!

Předpověď ceny LPP

Chcete vědět, kam může LPP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LPP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.