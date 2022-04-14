Tokenomika pro Lamas Finance (LMF)

Tokenomika pro Lamas Finance (LMF)

Zjistěte klíčové informace o Lamas Finance (LMF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Lamas Finance (LMF)

Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections.

Oficiální webové stránky:
https://lamas.co/
Bílá kniha:
https://www.lamas.co/pdf/Whitepaper%202.5.pdf

Lamas Finance (LMF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lamas Finance (LMF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 50.49K
Celkový objem:
$ 7.36M
Objem v oběhu:
$ 7.36M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 50.49K
Historické maximum:
$ 1.44
Historické minimum:
$ 0.00611687
Aktuální cena:
$ 0.00686107
Tokenomika Lamas Finance (LMF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lamas Finance (LMF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LMF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LMF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LMF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLMF!

Předpověď ceny LMF

Chcete vědět, kam může LMF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LMF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.