Dnešní aktuální cena LAMA Trust Coin V2 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VLAMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VLAMA.

Více informací o VLAMA

Informace o ceně VLAMA

Co je to VLAMA

Bílá kniha pro VLAMA

Oficiální webové stránky VLAMA

Tokenomika pro VLAMA

Předpověď cen VLAMA

Logo LAMA Trust Coin V2

LAMA Trust Coin V2 Cena (VLAMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VLAMA na USD

$0.00097167
$0.00097167
+3.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:47:30 (UTC+8)

Informace o ceně LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0.00101802
$ 0.00101802
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0.00101802
$ 0.00101802

$ 0.00509577
$ 0.00509577

$ 0
$ 0

-4.16%

+3.21%

-9.59%

-9.59%

Cena LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se VLAMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0.00101802, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VLAMA v historii je $ 0.00509577, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VLAMA se za poslední hodinu změnila o -4.16%, za 24 hodin o +3.21% a za posledních 7 dní o -9.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

$ 193.95K
$ 193.95K

--
--

$ 193.95K
$ 193.95K

199.61M
199.61M

199,605,043.73009425
199,605,043.73009425

Aktuální tržní kapitalizace LAMA Trust Coin V2 je $ 193.95K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VLAMA je 199.61M, přičemž celková zásoba je 199605043.73009425. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 193.95K.

Historie cen v USD pro LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Během dnešního dne byla změna ceny LAMA Trust Coin V2 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny LAMA Trust Coin V2 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny LAMA Trust Coin V2 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny LAMA Trust Coin V2 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.21%
30 dní$ 0-18.12%
60 dní$ 0-72.06%
90 dní$ 0--

Co je LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny LAMA Trust Coin V2 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LAMA Trust Coin V2.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LAMA Trust Coin V2!

VLAMA na místní měny

Tokenomika pro LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Pochopení tokenomiky LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VLAMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Jakou hodnotu má dnes LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)?
Aktuální cena VLAMA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VLAMA v USD?
Aktuální cena VLAMA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LAMA Trust Coin V2?
Tržní kapitalizace VLAMA je $ 193.95K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VLAMA v oběhu?
Objem VLAMA v oběhu je 199.61M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VLAMA?
VLAMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00509577 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VLAMA?
VLAMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování VLAMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VLAMA je -- USD.
Dosáhne VLAMA letos vyšší ceny?
VLAMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVLAMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:47:30 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,089.00

$3,878.42

$0.02426

$186.20

$1.0004

