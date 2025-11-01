BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Lack Of Memes je 0.00001901 USD. Sledujte aktualizace cen MEMELESS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEMELESS.

Lack Of Memes Cena (MEMELESS)

Aktuální cena 1 MEMELESS na USD

+1.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Lack Of Memes (MEMELESS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:00:09 (UTC+8)

Informace o ceně Lack Of Memes (MEMELESS) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.12%

+1.68%

-25.94%

-25.94%

Cena Lack Of Memes (MEMELESS) v reálném čase je $0.00001901. Za posledních 24 hodin se MEMELESS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001846 do maxima $ 0.00001933, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEMELESS v historii je $ 0.00152836, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001836.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEMELESS se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o +1.68% a za posledních 7 dní o -25.94%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Lack Of Memes (MEMELESS)

Aktuální tržní kapitalizace Lack Of Memes je $ 19.01K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEMELESS je 999.75M, přičemž celková zásoba je 999750565.404876. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.01K.

Historie cen v USD pro Lack Of Memes (MEMELESS)

Během dnešního dne byla změna ceny Lack Of Memes na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Lack Of Memes na USD  $ -0.0000106819.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Lack Of Memes na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Lack Of Memes na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.68%
30 dní$ -0.0000106819-56.19%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Lack Of Memes (MEMELESS)

Token Lack Of Memes created via PumpPortal

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Lack Of Memes (MEMELESS)

Předpověď ceny Lack Of Memes (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Lack Of Memes (MEMELESS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Lack Of Memes (MEMELESS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Lack Of Memes.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Lack Of Memes!

Tokenomika pro Lack Of Memes (MEMELESS)

Pochopení tokenomiky Lack Of Memes (MEMELESS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEMELESS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Lack Of Memes (MEMELESS)

Jakou hodnotu má dnes Lack Of Memes (MEMELESS)?
Aktuální cena MEMELESS v USD je 0.00001901 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEMELESS v USD?
Aktuální cena MEMELESS v USD je $ 0.00001901. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Lack Of Memes?
Tržní kapitalizace MEMELESS je $ 19.01K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEMELESS v oběhu?
Objem MEMELESS v oběhu je 999.75M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEMELESS?
MEMELESS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00152836 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEMELESS?
MEMELESS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001836 USD.
Jaký je objem obchodování MEMELESS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEMELESS je -- USD.
Dosáhne MEMELESS letos vyšší ceny?
MEMELESS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEMELESS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Lack Of Memes (MEMELESS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

