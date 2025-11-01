BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Kylo The Doge je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KYLO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KYLO.

Kylo The Doge Cena (KYLO)

Zalistování zrušeno

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Kylo The Doge (KYLO)
Informace o ceně Kylo The Doge (KYLO) (USD)

Cena Kylo The Doge (KYLO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KYLO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KYLO v historii je $ 0.00003762, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KYLO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -3.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kylo The Doge (KYLO)

Aktuální tržní kapitalizace Kylo The Doge je $ 20.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KYLO je 420.69B, přičemž celková zásoba je 420690000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.86K.

Historie cen v USD pro Kylo The Doge (KYLO)

Během dnešního dne byla změna ceny Kylo The Doge na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kylo The Doge na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kylo The Doge na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kylo The Doge na USD  $ 0.

Co je Kylo The Doge (KYLO)

Kylo the Doge is a famous Shiba Inu known for his hilarious squeaks, dramatic reactions, and expressive face. He rose to fame on TikTok, gaining over 4 million followers and 150 million likes with funny videos of him “playing dead,” reacting to “betrayals,” and jumping through hoops. His exaggerated expressions and high-pitched squeals perfectly capture the quirky charm of Shiba Inus, making him a fan favorite. Kylo is also popular on Instagram and YouTube, where he continues to entertain a growing audience with his cartoon-like personality and lovable antics.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Kylo The Doge (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kylo The Doge (KYLO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kylo The Doge (KYLO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kylo The Doge.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kylo The Doge!

Tokenomika pro Kylo The Doge (KYLO)

Pochopení tokenomiky Kylo The Doge (KYLO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KYLO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kylo The Doge (KYLO)

Jakou hodnotu má dnes Kylo The Doge (KYLO)?
Aktuální cena KYLO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KYLO v USD?
Aktuální cena KYLO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kylo The Doge?
Tržní kapitalizace KYLO je $ 20.86K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KYLO v oběhu?
Objem KYLO v oběhu je 420.69B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KYLO?
KYLO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00003762 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KYLO?
KYLO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KYLO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KYLO je -- USD.
Dosáhne KYLO letos vyšší ceny?
KYLO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKYLO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Kylo The Doge (KYLO)

11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

