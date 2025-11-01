BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Kura je 0.051298 USD. Sledujte aktualizace cen KURA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KURA.

Kura Cena (KURA)

$0.051298
$0.051298
+3.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Kura (KURA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:07:59 (UTC+8)

Informace o ceně Kura (KURA) (USD)

$ 0.04961765
$ 0.04961765
$ 0.051693
$ 0.051693
$ 0.04961765
$ 0.04961765

$ 0.051693
$ 0.051693

$ 1.47
$ 1.47

$ 0.0377842
$ 0.0377842

-0.41%

+3.39%

+31.39%

+31.39%

Cena Kura (KURA) v reálném čase je $0.051298. Za posledních 24 hodin se KURA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04961765 do maxima $ 0.051693, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KURA v historii je $ 1.47, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0377842.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KURA se za poslední hodinu změnila o -0.41%, za 24 hodin o +3.39% a za posledních 7 dní o +31.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

$ 49.80K
$ 49.80K

--
--

$ 166.17K
$ 166.17K

970.73K
970.73K

3,239,269.00803599
3,239,269.00803599

Aktuální tržní kapitalizace Kura je $ 49.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KURA je 970.73K, přičemž celková zásoba je 3239269.00803599. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 166.17K.

Během dnešního dne byla změna ceny Kura na USD  $ +0.00168052.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kura na USD  $ -0.0492301827.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kura na USD  $ -0.0490047023.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kura na USD  $ 0.

Dnes$ +0.00168052+3.39%
30 dní$ -0.0492301827-95.96%
60 dní$ -0.0490047023-95.52%
90 dní$ 0--

Co je Kura (KURA)

Kura is a decentralized exchange (DEX) on the Sei Network for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves, with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions based incentives. Holders can convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Předpověď ceny Kura (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kura (KURA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kura (KURA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kura.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kura!

Jakou hodnotu má dnes Kura (KURA)?
Aktuální cena KURA v USD je 0.051298 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KURA v USD?
Aktuální cena KURA v USD je $ 0.051298. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kura?
Tržní kapitalizace KURA je $ 49.80K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KURA v oběhu?
Objem KURA v oběhu je 970.73K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KURA?
KURA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.47 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KURA?
KURA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0377842 USD.
Jaký je objem obchodování KURA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KURA je -- USD.
Dosáhne KURA letos vyšší ceny?
KURA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKURA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:07:59 (UTC+8)

10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

