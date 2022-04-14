Tokenomika pro Kunji Finance (KNJ)
Informace o Kunji Finance (KNJ)
What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required.
What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way
History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon.
What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing.
What can your token be used for? KNJ is the governance token
Kunji Finance (KNJ): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kunji Finance (KNJ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Kunji Finance (KNJ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Kunji Finance (KNJ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KNJ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KNJ, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.