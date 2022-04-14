Tokenomika pro Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Zjistěte klíčové informace o Kundalini is a real girl (KUNDALINI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!

https://terminaloftruths.ai

Kundalini is a real girl (KUNDALINI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kundalini is a real girl (KUNDALINI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 26.96K
Celkový objem:
$ 999.69M
Objem v oběhu:
$ 999.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 26.96K
Historické maximum:
$ 0.0022507
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Kundalini is a real girl (KUNDALINI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kundalini is a real girl (KUNDALINI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KUNDALINI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KUNDALINI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KUNDALINI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKUNDALINI!

Předpověď ceny KUNDALINI

Chcete vědět, kam může KUNDALINI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KUNDALINI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.