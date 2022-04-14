Tokenomika pro Kumala Herris (MAWA)

Tokenomika pro Kumala Herris (MAWA)

Zjistěte klíčové informace o Kumala Herris (MAWA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Kumala Herris (MAWA)

Kumala Herris is a satirical crypto project that brings together humor, politics, and blockchain innovation. Inspired by the hypothetical presidency of Kamala Harris, the project turns political quirks into a decentralized meme economy. With "executive orders" as NFTs and a tokenomics system based on "policy pivots," Kumala Herris invites users to laugh, trade, and engage in playful debates over governance proposals. It's a wild, decentralized "presidency" where every trade is a filibuster, every vote is a campaign, and the only thing more volatile than the market is the daily political

Oficiální webové stránky:
https://mawasol.live/

Kumala Herris (MAWA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kumala Herris (MAWA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.15K
Celkový objem:
$ 999.68M
Objem v oběhu:
$ 999.68M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.15K
Historické maximum:
$ 0.00885213
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Kumala Herris (MAWA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kumala Herris (MAWA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MAWA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MAWA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MAWA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMAWA!

Předpověď ceny MAWA

Chcete vědět, kam může MAWA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MAWA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.