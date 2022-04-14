Tokenomika pro Kulu the Pangolin (KULU)

Zjistěte klíčové informace o Kulu the Pangolin (KULU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kulu the Pangolin (KULU)

Kulu the Pangolin is a crypto project on the networkis a crypto project on the Solana network that features the character of Kulu, a cartoon pangolin inspired by a real-life threat to pangolins—the world's most illegally trafficked mammal. Through Kulu's story, this project aims to raise awareness about the threat of pangolin extinction, by combining digital assets and wildlife conservation efforts in a creative and impactful way.

https://kuluthepangolin.com/

Kulu the Pangolin (KULU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kulu the Pangolin (KULU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 18.06K
$ 18.06K$ 18.06K
Celkový objem:
$ 930.30M
$ 930.30M$ 930.30M
Objem v oběhu:
$ 930.30M
$ 930.30M$ 930.30M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.06K
$ 18.06K$ 18.06K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Kulu the Pangolin (KULU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kulu the Pangolin (KULU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KULU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KULU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KULU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKULU!

Předpověď ceny KULU

Chcete vědět, kam může KULU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KULU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

