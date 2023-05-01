Tokenomika pro Kortana (KORA)

Zjistěte klíčové informace o Kortana (KORA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kortana (KORA)

What is Kortana Legacy?

Kortana Legacy is a 3rd-person shooter game that allows players to earn financial rewards through betting. With fast-paced action and competitive gameplay, players can stake their cryptocurrency to win big while battling it out in immersive, high-stakes battles.

Introducing the game kortana legacy Kortana legacy is a game set in the kortana universe, featuring humanoid characters, robots, and aliens. earn kortana by defeating enemies in single-player mode or betting in multiplayer mode. for more information, check out the official kortana whitepaper.

https://kortanalegacy.com
https://kortanalegacy.com/wp-content/uploads/2023/05/KORTANA-LEGACY-WHITEPAPER-1.pdf

Kortana (KORA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kortana (KORA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 257.41K
$ 257.41K$ 257.41K
Historické maximum:
$ 0.00900109
$ 0.00900109$ 0.00900109
Historické minimum:
$ 0.00010799
$ 0.00010799$ 0.00010799
Aktuální cena:
$ 0.00025741
$ 0.00025741$ 0.00025741

Tokenomika Kortana (KORA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kortana (KORA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KORA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KORA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KORA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKORA!

Předpověď ceny KORA

Chcete vědět, kam může KORA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KORA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

