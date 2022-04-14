Tokenomika pro Konstellation (DARC)
Informace o Konstellation (DARC)
Konstellation is a decentralized cross-chain capital markets protocol built with Cosmos SDK. It is aimed to efficiently connect funds and the various components of the asset management industry with investors. Konstellation intends to be the financial services industry hub for Cosmos and other blockchain ecosystems through strategic inter-blockchain communications. The network is powered by DARC tokens, which are required for the Konstellation network's governance and transactions.
Konstellation (DARC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Konstellation (DARC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Konstellation (DARC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Konstellation (DARC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DARC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DARC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DARC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDARC!
Předpověď ceny DARC
Chcete vědět, kam může DARC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DARC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.