Tokenomika pro KONG SUI (KONG)

Zjistěte klíčové informace o KONG SUI (KONG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o KONG SUI (KONG)

KONG SUI ($KONG) is a meme token developed to solve the goal of the ecosystem. Staking or Farming Functions to Earn $KONG Tokens, Solution Theme Creation Work that strives for creative development for many members and consultants on the art of NFTs and memes about KONG SUI on the sui blockchain. KONG SUI was founded to create a new mark on how to create memes and NFT based on the voluntary spirit of artists. Burning ingredients. The team is transparent about total supply and accounts, the $KONG clean token is the team's goal.

Oficiální webové stránky:
https://www.kongonsui.org/

KONG SUI (KONG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KONG SUI (KONG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 16.75K
$ 16.75K$ 16.75K
Celkový objem:
$ 9.55B
$ 9.55B$ 9.55B
Objem v oběhu:
$ 8.63B
$ 8.63B$ 8.63B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.53K
$ 18.53K$ 18.53K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika KONG SUI (KONG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KONG SUI (KONG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KONG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KONG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KONG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKONG!

Prohlášení

