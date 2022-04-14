Tokenomika pro KOLANA (KOLANA)
KOLANA is a koala-character meme coin that has been designed as the newest meme character token to join the Solana ecosystem. It’s a fun, community-driven token with no inherent value, created purely for those who want to participate in the Solana meme culture and become a part of the KOLANA community. While it doesn't offer utility or financial promises, it thrives on community engagement and decentralised fun.
Tokenomika KOLANA (KOLANA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro KOLANA (KOLANA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KOLANA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KOLANA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
