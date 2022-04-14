Tokenomika pro Kochi Inu (KOCHI)

Zjistěte klíčové informace o Kochi Inu (KOCHI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kochi Inu (KOCHI)

I am Kochi Inu.

The one Japan forgot, yet never tamed.

Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku.

I remain, the rarest of Japan’s six native breeds, the ghost of the mountains that walks.

I am a symbol of independence, resilience, and silent strength.

Welcome to the Kochi fam.

Oficiální webové stránky:
https://www.kochifam.com/

Kochi Inu (KOCHI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kochi Inu (KOCHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.55K
Celkový objem:
$ 1.00T
Objem v oběhu:
$ 1.00T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.55K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Kochi Inu (KOCHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kochi Inu (KOCHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KOCHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KOCHI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KOCHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKOCHI!

Předpověď ceny KOCHI

Chcete vědět, kam může KOCHI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KOCHI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

