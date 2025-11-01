BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Kobe the Shiba Inu je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KOBE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KOBE.Dnešní aktuální cena Kobe the Shiba Inu je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KOBE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KOBE.

Více informací o KOBE

Informace o ceně KOBE

Co je to KOBE

Oficiální webové stránky KOBE

Tokenomika pro KOBE

Předpověď cen KOBE

Logo Kobe the Shiba Inu

Kobe the Shiba Inu Cena (KOBE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KOBE na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Kobe the Shiba Inu (KOBE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:59:07 (UTC+8)

Informace o ceně Kobe the Shiba Inu (KOBE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.206835
$ 0.206835$ 0.206835

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena Kobe the Shiba Inu (KOBE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KOBE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KOBE v historii je $ 0.206835, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KOBE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kobe the Shiba Inu (KOBE)

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Kobe the Shiba Inu je $ 6.64K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KOBE je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.64K.

Historie cen v USD pro Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Během dnešního dne byla změna ceny Kobe the Shiba Inu na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kobe the Shiba Inu na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kobe the Shiba Inu na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kobe the Shiba Inu na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0+15.94%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Kobe the Shiba Inu (KOBE)

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Kobe the Shiba Inu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kobe the Shiba Inu (KOBE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kobe the Shiba Inu (KOBE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kobe the Shiba Inu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kobe the Shiba Inu!

KOBE na místní měny

Tokenomika pro Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Pochopení tokenomiky Kobe the Shiba Inu (KOBE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KOBE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Jakou hodnotu má dnes Kobe the Shiba Inu (KOBE)?
Aktuální cena KOBE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KOBE v USD?
Aktuální cena KOBE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kobe the Shiba Inu?
Tržní kapitalizace KOBE je $ 6.64K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KOBE v oběhu?
Objem KOBE v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KOBE?
KOBE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.206835 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KOBE?
KOBE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KOBE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KOBE je -- USD.
Dosáhne KOBE letos vyšší ceny?
KOBE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKOBE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:59:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

