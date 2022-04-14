Tokenomika pro KOBA (KOBA)
Informace o KOBA (KOBA)
Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit.
Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world."
KOBA (KOBA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KOBA (KOBA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika KOBA (KOBA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro KOBA (KOBA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KOBA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KOBA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KOBA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKOBA!
Předpověď ceny KOBA
Chcete vědět, kam může KOBA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KOBA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.