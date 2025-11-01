BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena KlimaDAO je 0.14031 USD. Sledujte aktualizace cen KLIMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KLIMA.

Logo KlimaDAO

KlimaDAO Cena (KLIMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KLIMA na USD

Cena KlimaDAO (KLIMA) v reálném čase je $0.14031. Za posledních 24 hodin se KLIMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.131062 do maxima $ 0.140289, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KLIMA v historii je $ 3,777.3, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.111333.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KLIMA se za poslední hodinu změnila o +3.74%, za 24 hodin o +6.52% a za posledních 7 dní o +3.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KlimaDAO (KLIMA)

Aktuální tržní kapitalizace KlimaDAO je $ 892.11K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KLIMA je 6.40M, přičemž celková zásoba je 6397252.107911224. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 892.11K.

Historie cen v USD pro KlimaDAO (KLIMA)

Během dnešního dne byla změna ceny KlimaDAO na USD  $ +0.00859398.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KlimaDAO na USD  $ -0.0610388207.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KlimaDAO na USD  $ +0.0318380928.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KlimaDAO na USD  $ +0.0073610994679682.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00859398+6.52%
30 dní$ -0.0610388207-43.50%
60 dní$ +0.0318380928+22.69%
90 dní$ +0.0073610994679682+5.54%

Co je KlimaDAO (KLIMA)

What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.

In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.

Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.

A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.

KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.

In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.

In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.

Předpověď ceny KlimaDAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KlimaDAO (KLIMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KlimaDAO (KLIMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KlimaDAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KlimaDAO!

KLIMA na místní měny

Tokenomika pro KlimaDAO (KLIMA)

Pochopení tokenomiky KlimaDAO (KLIMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KLIMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KlimaDAO (KLIMA)

Jakou hodnotu má dnes KlimaDAO (KLIMA)?
Aktuální cena KLIMA v USD je 0.14031 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KLIMA v USD?
Aktuální cena KLIMA v USD je $ 0.14031. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KlimaDAO?
Tržní kapitalizace KLIMA je $ 892.11K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KLIMA v oběhu?
Objem KLIMA v oběhu je 6.40M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KLIMA?
KLIMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3,777.3 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KLIMA?
KLIMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.111333 USD.
Jaký je objem obchodování KLIMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KLIMA je -- USD.
Dosáhne KLIMA letos vyšší ceny?
KLIMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKLIMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:07:37 (UTC+8)

