Zjistěte klíčové informace o Klayr (KLY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Klayr (KLY)

Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change.

As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses.

Klayr, Web3 for the new generation.

Oficiální webové stránky:
https://klayr.xyz

Klayr (KLY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Klayr (KLY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 381.05K
$ 381.05K$ 381.05K
Celkový objem:
$ 192.77M
$ 192.77M$ 192.77M
Objem v oběhu:
$ 190.03M
$ 190.03M$ 190.03M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 386.52K
$ 386.52K$ 386.52K
Historické maximum:
$ 0.121724
$ 0.121724$ 0.121724
Historické minimum:
$ 0.00100799
$ 0.00100799$ 0.00100799
Aktuální cena:
$ 0.00200515
$ 0.00200515$ 0.00200515

Tokenomika Klayr (KLY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Klayr (KLY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KLY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KLY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KLY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKLY!

Předpověď ceny KLY

Chcete vědět, kam může KLY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KLY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.