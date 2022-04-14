Tokenomika pro Kitten Wif Hat (KWIF)

Zjistěte klíčové informace o Kitten Wif Hat (KWIF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kitten Wif Hat (KWIF)

Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun

Oficiální webové stránky:
https://kwif.io/
Bílá kniha:
https://x.com/kwif_on_sol

Kitten Wif Hat (KWIF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kitten Wif Hat (KWIF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 248.56K
$ 248.56K$ 248.56K
Celkový objem:
$ 996.25M
$ 996.25M$ 996.25M
Objem v oběhu:
$ 996.25M
$ 996.25M$ 996.25M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 248.56K
$ 248.56K$ 248.56K
Historické maximum:
$ 0.00474081
$ 0.00474081$ 0.00474081
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00024841
$ 0.00024841$ 0.00024841

Tokenomika Kitten Wif Hat (KWIF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kitten Wif Hat (KWIF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KWIF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KWIF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KWIF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKWIF!

Předpověď ceny KWIF

Chcete vědět, kam může KWIF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KWIF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.