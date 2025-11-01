BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Kira AI je 0.00611688 USD. Sledujte aktualizace cen KIRA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KIRA.

Logo Kira AI

Kira AI Cena (KIRA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KIRA na USD

$0.00611688
$0.00611688$0.00611688
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Kira AI (KIRA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:58:52 (UTC+8)

Informace o ceně Kira AI (KIRA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.257228
$ 0.257228$ 0.257228

$ 0.00555229
$ 0.00555229$ 0.00555229

--

--

+5.76%

+5.76%

Cena Kira AI (KIRA) v reálném čase je $0.00611688. Za posledních 24 hodin se KIRA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KIRA v historii je $ 0.257228, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00555229.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KIRA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +5.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kira AI (KIRA)

$ 6.12K
$ 6.12K$ 6.12K

--
----

$ 6.12K
$ 6.12K$ 6.12K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Kira AI je $ 6.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KIRA je 1.00M, přičemž celková zásoba je 1000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.12K.

Historie cen v USD pro Kira AI (KIRA)

Během dnešního dne byla změna ceny Kira AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kira AI na USD  $ -0.0007085646.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kira AI na USD  $ -0.0010073541.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kira AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0007085646-11.58%
60 dní$ -0.0010073541-16.46%
90 dní$ 0--

Co je Kira AI (KIRA)

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3

Web3 isn’t just programmable anymore. It’s becoming sentient.

KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack.

At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains.

Autonomy isn’t coming. It’s already online

Předpověď ceny Kira AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kira AI (KIRA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kira AI (KIRA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kira AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kira AI!

KIRA na místní měny

Tokenomika pro Kira AI (KIRA)

Pochopení tokenomiky Kira AI (KIRA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KIRA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kira AI (KIRA)

Jakou hodnotu má dnes Kira AI (KIRA)?
Aktuální cena KIRA v USD je 0.00611688 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KIRA v USD?
Aktuální cena KIRA v USD je $ 0.00611688. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kira AI?
Tržní kapitalizace KIRA je $ 6.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KIRA v oběhu?
Objem KIRA v oběhu je 1.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KIRA?
KIRA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.257228 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KIRA?
KIRA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00555229 USD.
Jaký je objem obchodování KIRA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KIRA je -- USD.
Dosáhne KIRA letos vyšší ceny?
KIRA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKIRA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:58:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Kira AI (KIRA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

