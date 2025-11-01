BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Kintsu Staked Hype je 43.03 USD. Sledujte aktualizace cen SHYPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SHYPE.Dnešní aktuální cena Kintsu Staked Hype je 43.03 USD. Sledujte aktualizace cen SHYPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SHYPE.

Více informací o SHYPE

Informace o ceně SHYPE

Co je to SHYPE

Oficiální webové stránky SHYPE

Tokenomika pro SHYPE

Předpověď cen SHYPE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Kintsu Staked Hype

Kintsu Staked Hype Cena (SHYPE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SHYPE na USD

$42.99
$42.99$42.99
-2.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Kintsu Staked Hype (SHYPE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:59:10 (UTC+8)

Informace o ceně Kintsu Staked Hype (SHYPE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 42.36
$ 42.36$ 42.36
Nejnižší za 24 h
$ 44.55
$ 44.55$ 44.55
Nejvyšší za 24 h

$ 42.36
$ 42.36$ 42.36

$ 44.55
$ 44.55$ 44.55

$ 53.2
$ 53.2$ 53.2

$ 29.91
$ 29.91$ 29.91

-0.87%

-2.67%

+7.70%

+7.70%

Cena Kintsu Staked Hype (SHYPE) v reálném čase je $43.03. Za posledních 24 hodin se SHYPE obchodoval v rozmezí od minima $ 42.36 do maxima $ 44.55, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SHYPE v historii je $ 53.2, zatímco nejnižší cena v historii je $ 29.91.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SHYPE se za poslední hodinu změnila o -0.87%, za 24 hodin o -2.67% a za posledních 7 dní o +7.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kintsu Staked Hype (SHYPE)

$ 260.71K
$ 260.71K$ 260.71K

--
----

$ 260.71K
$ 260.71K$ 260.71K

6.06K
6.06K 6.06K

6,061.937309148491
6,061.937309148491 6,061.937309148491

Aktuální tržní kapitalizace Kintsu Staked Hype je $ 260.71K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SHYPE je 6.06K, přičemž celková zásoba je 6061.937309148491. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 260.71K.

Historie cen v USD pro Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Během dnešního dne byla změna ceny Kintsu Staked Hype na USD  $ -1.18225326379581.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kintsu Staked Hype na USD  $ -5.0244065560.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kintsu Staked Hype na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kintsu Staked Hype na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -1.18225326379581-2.67%
30 dní$ -5.0244065560-11.67%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Kintsu Staked Hype (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kintsu Staked Hype (SHYPE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kintsu Staked Hype (SHYPE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kintsu Staked Hype.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kintsu Staked Hype!

SHYPE na místní měny

Tokenomika pro Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Pochopení tokenomiky Kintsu Staked Hype (SHYPE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SHYPE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Jakou hodnotu má dnes Kintsu Staked Hype (SHYPE)?
Aktuální cena SHYPE v USD je 43.03 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SHYPE v USD?
Aktuální cena SHYPE v USD je $ 43.03. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kintsu Staked Hype?
Tržní kapitalizace SHYPE je $ 260.71K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SHYPE v oběhu?
Objem SHYPE v oběhu je 6.06K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SHYPE?
SHYPE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 53.2 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SHYPE?
SHYPE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 29.91 USD.
Jaký je objem obchodování SHYPE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SHYPE je -- USD.
Dosáhne SHYPE letos vyšší ceny?
SHYPE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSHYPE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:59:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.49
$109,988.49$109,988.49

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.03
$3,875.03$3,875.03

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02486
$0.02486$0.02486

-22.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.76
$185.76$185.76

-1.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.03
$3,875.03$3,875.03

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.49
$109,988.49$109,988.49

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.76
$185.76$185.76

-1.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5030
$2.5030$2.5030

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.10
$1,088.10$1,088.10

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08873
$0.08873$0.08873

+77.46%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.06900
$0.06900$0.06900

+245.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.06900
$0.06900$0.06900

+245.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046522
$0.0046522$0.0046522

+137.11%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00229
$0.00229$0.00229

+90.83%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000827
$0.0000827$0.0000827

+65.40%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.171
$20.171$20.171

+56.80%