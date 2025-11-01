Kinetiq Earn Vault Cena (VKHYPE)
+0.27%
-0.11%
+10.29%
+10.29%
Cena Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) v reálném čase je $44.45. Za posledních 24 hodin se VKHYPE obchodoval v rozmezí od minima $ 42.9 do maxima $ 45.41, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VKHYPE v historii je $ 51.63, zatímco nejnižší cena v historii je $ 29.62.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VKHYPE se za poslední hodinu změnila o +0.27%, za 24 hodin o -0.11% a za posledních 7 dní o +10.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Kinetiq Earn Vault je $ 404.00M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VKHYPE je 9.10M, přičemž celková zásoba je 9103733.495397566. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 404.00M.
Během dnešního dne byla změna ceny Kinetiq Earn Vault na USD $ -0.05323067955996.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kinetiq Earn Vault na USD $ -4.7993153950.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kinetiq Earn Vault na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kinetiq Earn Vault na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.05323067955996
|-0.11%
|30 dní
|$ -4.7993153950
|-10.79%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
