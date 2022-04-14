Tokenomika pro khaokheowzoo (KHEOWZOO)

Zjistěte klíčové informace o khaokheowzoo (KHEOWZOO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o khaokheowzoo (KHEOWZOO)

kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。

kheowzoo CTO: Home of Meme Animals!  Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us.

Oficiální webové stránky:
https://kheowzoo.io/

khaokheowzoo (KHEOWZOO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro khaokheowzoo (KHEOWZOO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 79.23K
$ 79.23K
Celkový objem:
$ 999.97M
$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 79.23K
$ 79.23K
Historické maximum:
$ 0.01220061
$ 0.01220061
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika khaokheowzoo (KHEOWZOO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro khaokheowzoo (KHEOWZOO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KHEOWZOO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KHEOWZOO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KHEOWZOO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKHEOWZOO!

Předpověď ceny KHEOWZOO

Chcete vědět, kam může KHEOWZOO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KHEOWZOO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.