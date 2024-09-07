Tokenomika pro KEWL EXCHANGE (KWL)

Tokenomika pro KEWL EXCHANGE (KWL)

Zjistěte klíčové informace o KEWL EXCHANGE (KWL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o KEWL EXCHANGE (KWL)

What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity.

The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.

Oficiální webové stránky:
https://kewl.exchange
Bílá kniha:
https://docs.kewl.exchange

KEWL EXCHANGE (KWL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KEWL EXCHANGE (KWL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 38.79K
$ 38.79K$ 38.79K
Celkový objem:
$ 50.35K
$ 50.35K$ 50.35K
Objem v oběhu:
$ 50.35K
$ 50.35K$ 50.35K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 38.79K
$ 38.79K$ 38.79K
Historické maximum:
$ 10.95
$ 10.95$ 10.95
Historické minimum:
$ 0.275865
$ 0.275865$ 0.275865
Aktuální cena:
$ 0.770412
$ 0.770412$ 0.770412

Tokenomika KEWL EXCHANGE (KWL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KEWL EXCHANGE (KWL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KWL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KWL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KWL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKWL!

Předpověď ceny KWL

Chcete vědět, kam může KWL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KWL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.