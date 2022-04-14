Tokenomika pro Kaspa DAO (KDAO)

Tokenomika pro Kaspa DAO (KDAO)

Zjistěte klíčové informace o Kaspa DAO (KDAO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kaspa DAO (KDAO)

Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes:

  • Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.
  • Token Projects: Memecoins and other creative tokens.
  • Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.

Oficiální webové stránky:
https://kaspadao.org/
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1_YD1qVKYI1Q36YdjbtjphTv6qPDo4d-M/view?usp=sharing

Kaspa DAO (KDAO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kaspa DAO (KDAO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 289.28K
$ 289.28K$ 289.28K
Celkový objem:
$ 150.00B
$ 150.00B$ 150.00B
Objem v oběhu:
$ 150.00B
$ 150.00B$ 150.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 289.28K
$ 289.28K$ 289.28K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Kaspa DAO (KDAO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kaspa DAO (KDAO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KDAO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KDAO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KDAO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKDAO!

Předpověď ceny KDAO

Chcete vědět, kam může KDAO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KDAO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.