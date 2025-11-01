BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena KAREN ONCHAIN je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KAREN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KAREN.Dnešní aktuální cena KAREN ONCHAIN je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KAREN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KAREN.

Logo KAREN ONCHAIN

KAREN ONCHAIN Cena (KAREN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KAREN na USD

--
----
-1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny KAREN ONCHAIN (KAREN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:45:32 (UTC+8)

Informace o ceně KAREN ONCHAIN (KAREN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-1.35%

-9.92%

-9.92%

Cena KAREN ONCHAIN (KAREN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KAREN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KAREN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KAREN se za poslední hodinu změnila o -0.03%, za 24 hodin o -1.35% a za posledních 7 dní o -9.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KAREN ONCHAIN (KAREN)

$ 46.57K
$ 46.57K$ 46.57K

--
----

$ 49.57K
$ 49.57K$ 49.57K

93.96B
93.96B 93.96B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace KAREN ONCHAIN je $ 46.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KAREN je 93.96B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 49.57K.

Historie cen v USD pro KAREN ONCHAIN (KAREN)

Během dnešního dne byla změna ceny KAREN ONCHAIN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny KAREN ONCHAIN na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny KAREN ONCHAIN na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny KAREN ONCHAIN na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.35%
30 dní$ 0-39.04%
60 dní$ 0-55.49%
90 dní$ 0--

Co je KAREN ONCHAIN (KAREN)

Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn’t to teach, it’s to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn’t just the attitude, it’s the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward “passive-aggressive income,” and a content loop so polished it feels like satire… because it is.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj KAREN ONCHAIN (KAREN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny KAREN ONCHAIN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KAREN ONCHAIN (KAREN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KAREN ONCHAIN (KAREN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KAREN ONCHAIN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KAREN ONCHAIN!

KAREN na místní měny

Tokenomika pro KAREN ONCHAIN (KAREN)

Pochopení tokenomiky KAREN ONCHAIN (KAREN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KAREN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KAREN ONCHAIN (KAREN)

Jakou hodnotu má dnes KAREN ONCHAIN (KAREN)?
Aktuální cena KAREN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KAREN v USD?
Aktuální cena KAREN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KAREN ONCHAIN?
Tržní kapitalizace KAREN je $ 46.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KAREN v oběhu?
Objem KAREN v oběhu je 93.96B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KAREN?
KAREN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KAREN?
KAREN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KAREN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KAREN je -- USD.
Dosáhne KAREN letos vyšší ceny?
KAREN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKAREN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se KAREN ONCHAIN (KAREN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

