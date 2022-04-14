Tokenomika pro KAPSEL (KAPSEL)

Zjistěte klíčové informace o KAPSEL (KAPSEL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o KAPSEL (KAPSEL)

KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good.

Oficiální webové stránky:
https://kapselcrypto.com/
Bílá kniha:
https://kapselcrypto.com/roadmap/whitepaper

KAPSEL (KAPSEL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KAPSEL (KAPSEL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.41K
$ 4.41K$ 4.41K
Celkový objem:
$ 968.50M
$ 968.50M$ 968.50M
Objem v oběhu:
$ 968.50M
$ 968.50M$ 968.50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.41K
$ 4.41K$ 4.41K
Historické maximum:
$ 0.00569008
$ 0.00569008$ 0.00569008
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika KAPSEL (KAPSEL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KAPSEL (KAPSEL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KAPSEL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KAPSEL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KAPSEL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKAPSEL!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.