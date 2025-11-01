BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Kangarhold je 0.00000616 USD. Sledujte aktualizace cen KANGA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KANGA.Dnešní aktuální cena Kangarhold je 0.00000616 USD. Sledujte aktualizace cen KANGA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KANGA.

Kangarhold Cena (KANGA)

Aktuální cena 1 KANGA na USD

+0.20%1D
Graf aktuální ceny Kangarhold (KANGA)
Informace o ceně Kangarhold (KANGA) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena Kangarhold (KANGA) v reálném čase je $0.00000616. Za posledních 24 hodin se KANGA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000608 do maxima $ 0.00000625, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KANGA v historii je $ 0.00024252, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000548.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KANGA se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.24% a za posledních 7 dní o -1.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kangarhold (KANGA)

Aktuální tržní kapitalizace Kangarhold je $ 6.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KANGA je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999988623.181456. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.16K.

Historie cen v USD pro Kangarhold (KANGA)

Během dnešního dne byla změna ceny Kangarhold na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kangarhold na USD  $ -0.0000009512.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kangarhold na USD  $ -0.0000059415.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kangarhold na USD  $ -0.00021118709964519192.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.24%
30 dní$ -0.0000009512-15.44%
60 dní$ -0.0000059415-96.45%
90 dní$ -0.00021118709964519192-97.16%

Co je Kangarhold (KANGA)

Kangarhold is a meme-inspired crypto ecosystem built around the character KangaRHold (“Kanga” = short form; “Ranger” + “Hold”). The project explores internet culture through short-form video content such as funny animal moments, pranks, riddles, and gym clips published across its social channels. In addition to entertainment, Kangarhold actively collaborates with crypto-tools developing projects, including Anonymous Coding Cult (focused on Monero-based privacy tools) and supports early-stage blockchain projects, like a DEX tracker for Solana and Ethereum (to be launched). Revenue is generated through content, partnerships, and merchandise, then reinvested into platform development, token utility, awareness efforts, and community rewards.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kangarhold (KANGA)

Jakou hodnotu má dnes Kangarhold (KANGA)?
Aktuální cena KANGA v USD je 0.00000616 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KANGA v USD?
Aktuální cena KANGA v USD je $ 0.00000616. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kangarhold?
Tržní kapitalizace KANGA je $ 6.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KANGA v oběhu?
Objem KANGA v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KANGA?
KANGA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00024252 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KANGA?
KANGA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000548 USD.
Jaký je objem obchodování KANGA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KANGA je -- USD.
Dosáhne KANGA letos vyšší ceny?
KANGA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKANGA, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

