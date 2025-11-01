BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Kamala Horris je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KAMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KAMA.

Více informací o KAMA

Informace o ceně KAMA

Co je to KAMA

Bílá kniha pro KAMA

Oficiální webové stránky KAMA

Tokenomika pro KAMA

Předpověď cen KAMA

Logo Kamala Horris

Kamala Horris Cena (KAMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KAMA na USD

+9.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Kamala Horris (KAMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:45:21 (UTC+8)

Informace o ceně Kamala Horris (KAMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03919388
$ 0.03919388$ 0.03919388

+0.17%

+10.34%

+1.28%

+1.28%

Cena Kamala Horris (KAMA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KAMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KAMA v historii je $ 0.03919388, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KAMA se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o +10.34% a za posledních 7 dní o +1.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kamala Horris (KAMA)

995.56M
995.56M 995.56M

995,559,218.0
995,559,218.0 995,559,218.0

Aktuální tržní kapitalizace Kamala Horris je $ 85.15K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KAMA je 995.56M, přičemž celková zásoba je 995559218.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 85.15K.

Historie cen v USD pro Kamala Horris (KAMA)

Během dnešního dne byla změna ceny Kamala Horris na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kamala Horris na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kamala Horris na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kamala Horris na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+10.34%
30 dní$ 0+3.91%
60 dní$ 0-31.87%
90 dní$ 0--

Co je Kamala Horris (KAMA)

Kamala Horris is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Kamala Horris (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kamala Horris (KAMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kamala Horris (KAMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kamala Horris.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kamala Horris!

KAMA na místní měny

Tokenomika pro Kamala Horris (KAMA)

Pochopení tokenomiky Kamala Horris (KAMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KAMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kamala Horris (KAMA)

Jakou hodnotu má dnes Kamala Horris (KAMA)?
Aktuální cena KAMA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KAMA v USD?
Aktuální cena KAMA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kamala Horris?
Tržní kapitalizace KAMA je $ 85.15K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KAMA v oběhu?
Objem KAMA v oběhu je 995.56M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KAMA?
KAMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03919388 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KAMA?
KAMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KAMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KAMA je -- USD.
Dosáhne KAMA letos vyšší ceny?
KAMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKAMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:45:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Kamala Horris (KAMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

