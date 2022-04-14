Tokenomika pro Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Zjistěte klíčové informace o Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib.

Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished.

We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''.

https://kaganofuuka.vip/

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 27.23K
$ 27.23K$ 27.23K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 27.23K
$ 27.23K$ 27.23K
Historické maximum:
$ 0.00316144
$ 0.00316144$ 0.00316144
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ESTEE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ESTEE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ESTEE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuESTEE!

Předpověď ceny ESTEE

Chcete vědět, kam může ESTEE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ESTEE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.