Tokenomika pro Kafenio Coin (KFN)

Zjistěte klíčové informace o Kafenio Coin (KFN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kafenio Coin (KFN)

Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO

Oficiální webové stránky:
https://kafeniocoin.com/

Kafenio Coin (KFN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kafenio Coin (KFN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.72K
$ 6.72K
Celkový objem:
$ 56.29M
$ 56.29M
Objem v oběhu:
$ 55.18M
$ 55.18M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.85K
$ 6.85K
Historické maximum:
$ 0.00432979
$ 0.00432979
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00012174
$ 0.00012174

Tokenomika Kafenio Coin (KFN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kafenio Coin (KFN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KFN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KFN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KFN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKFN!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.