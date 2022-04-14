Tokenomika pro Kabosu ERC20 (KABOSU)

Zjistěte klíčové informace o Kabosu ERC20 (KABOSU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kabosu ERC20 (KABOSU)

Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again.

Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon.

The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be.

Oficiální webové stránky:
https://kabosu.com/
Bílá kniha:
https://realshibadoge.medium.com/reviving-fun-on-ethereum-with-kabosu-a-meme-token-experiment-9c1df3d9d78b

Kabosu ERC20 (KABOSU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kabosu ERC20 (KABOSU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 607.93K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 607.93K
Historické maximum:
$ 0.01850467
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00060793
Tokenomika Kabosu ERC20 (KABOSU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kabosu ERC20 (KABOSU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KABOSU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KABOSU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KABOSU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKABOSU!

Předpověď ceny KABOSU

Chcete vědět, kam může KABOSU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KABOSU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.