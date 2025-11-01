BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Kaboom je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KABOOM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KABOOM.Dnešní aktuální cena Kaboom je 0 USD. Sledujte aktualizace cen KABOOM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KABOOM.

Více informací o KABOOM

Informace o ceně KABOOM

Co je to KABOOM

Oficiální webové stránky KABOOM

Tokenomika pro KABOOM

Předpověď cen KABOOM

Logo Kaboom

Kaboom Cena (KABOOM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KABOOM na USD

--
----
+0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Kaboom (KABOOM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:58:01 (UTC+8)

Informace o ceně Kaboom (KABOOM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00266209
$ 0.00266209$ 0.00266209

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.68%

-3.92%

-3.92%

Cena Kaboom (KABOOM) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se KABOOM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KABOOM v historii je $ 0.00266209, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KABOOM se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.68% a za posledních 7 dní o -3.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Kaboom (KABOOM)

$ 8.36K
$ 8.36K$ 8.36K

--
----

$ 8.36K
$ 8.36K$ 8.36K

998.22M
998.22M 998.22M

998,218,205.39351
998,218,205.39351 998,218,205.39351

Aktuální tržní kapitalizace Kaboom je $ 8.36K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KABOOM je 998.22M, přičemž celková zásoba je 998218205.39351. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.36K.

Historie cen v USD pro Kaboom (KABOOM)

Během dnešního dne byla změna ceny Kaboom na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Kaboom na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Kaboom na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Kaboom na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.68%
30 dní$ 0+14.44%
60 dní$ 0+3.85%
90 dní$ 0--

Co je Kaboom (KABOOM)

Kaboom ($KABOOM) is a meme coin launched on the Solana blockchain via Pump.fun, inspired by the fearless trader archetype. Mr. Kaboom is a legendary dip buyer who lives by one motto: "Buy, Buy, and Buy." The token pays tribute to the relentless optimism of crypto degens, using humor and culture as its fuel. With no roadmap, no presale, and full transparency, Kaboom represents a pure fair-launch, community-driven meme token rooted in explosive market energy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Kaboom (KABOOM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Kaboom (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Kaboom (KABOOM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Kaboom (KABOOM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Kaboom.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Kaboom!

KABOOM na místní měny

Tokenomika pro Kaboom (KABOOM)

Pochopení tokenomiky Kaboom (KABOOM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KABOOM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Kaboom (KABOOM)

Jakou hodnotu má dnes Kaboom (KABOOM)?
Aktuální cena KABOOM v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KABOOM v USD?
Aktuální cena KABOOM v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Kaboom?
Tržní kapitalizace KABOOM je $ 8.36K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KABOOM v oběhu?
Objem KABOOM v oběhu je 998.22M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KABOOM?
KABOOM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00266209 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KABOOM?
KABOOM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování KABOOM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KABOOM je -- USD.
Dosáhne KABOOM letos vyšší ceny?
KABOOM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKABOOM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:58:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Kaboom (KABOOM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

