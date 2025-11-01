BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Justcoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen JUST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JUST.Dnešní aktuální cena Justcoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen JUST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JUST.

Více informací o JUST

Informace o ceně JUST

Co je to JUST

Oficiální webové stránky JUST

Tokenomika pro JUST

Předpověď cen JUST

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Justcoin

Justcoin Cena (JUST)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 JUST na USD

--
----
-3.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Justcoin (JUST)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:57:53 (UTC+8)

Informace o ceně Justcoin (JUST) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000619
$ 0.00000619$ 0.00000619

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

-3.90%

-21.75%

-21.75%

Cena Justcoin (JUST) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se JUST obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JUST v historii je $ 0.00000619, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JUST se za poslední hodinu změnila o -0.98%, za 24 hodin o -3.90% a za posledních 7 dní o -21.75%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Justcoin (JUST)

$ 13.41K
$ 13.41K$ 13.41K

--
----

$ 17.85K
$ 17.85K$ 17.85K

75.07B
75.07B 75.07B

99,981,592,746.12794
99,981,592,746.12794 99,981,592,746.12794

Aktuální tržní kapitalizace Justcoin je $ 13.41K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JUST je 75.07B, přičemž celková zásoba je 99981592746.12794. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.85K.

Historie cen v USD pro Justcoin (JUST)

Během dnešního dne byla změna ceny Justcoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Justcoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Justcoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Justcoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.90%
30 dní$ 0-73.46%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Justcoin (JUST)

JustCoin isn’t just another token—it’s a movement. We’re building on three strong pillars that set us apart:

🌍 Community First – JustCoin was born from the people, for the people. Every decision and every step forward is powered by our community, not hidden agendas.

🔒 Transparency & Trust – No games, no smoke screens. From launch to marketing, everything is open and fair. We believe the crypto space deserves honesty, and JustCoin is here to prove it.

🚀 Long-Term Vision – While others chase short-lived pumps, we’re building a foundation that lasts. With planned marketing waves, exchange pushes, and community-driven growth, JustCoin is positioned to stay, not fade.

In a sea of projects that vanish overnight, JustCoin stands as a symbol of clarity, strength, and belief in building something real

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Justcoin (JUST)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Justcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Justcoin (JUST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Justcoin (JUST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Justcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Justcoin!

JUST na místní měny

Tokenomika pro Justcoin (JUST)

Pochopení tokenomiky Justcoin (JUST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JUST hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Justcoin (JUST)

Jakou hodnotu má dnes Justcoin (JUST)?
Aktuální cena JUST v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JUST v USD?
Aktuální cena JUST v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Justcoin?
Tržní kapitalizace JUST je $ 13.41K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JUST v oběhu?
Objem JUST v oběhu je 75.07B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JUST?
JUST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00000619 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JUST?
JUST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování JUST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JUST je -- USD.
Dosáhne JUST letos vyšší ceny?
JUST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJUST, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:57:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Justcoin (JUST)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,108.41
$110,108.41$110,108.41

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.67
$3,875.67$3,875.67

+0.38%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02427
$0.02427$0.02427

-24.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.03
$186.03$186.03

-1.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.67
$3,875.67$3,875.67

+0.38%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,108.41
$110,108.41$110,108.41

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.03
$186.03$186.03

-1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5019
$2.5019$2.5019

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10156
$0.10156$0.10156

+103.12%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01831
$0.01831$0.01831

-8.45%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08360
$0.08360$0.08360

+736.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00770
$0.00770$0.00770

+541.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054354
$0.0054354$0.0054354

+177.03%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000333
$0.000333$0.000333

+66.50%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000827
$0.0000827$0.0000827

+65.40%