BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Just Woot je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WOOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WOOT.Dnešní aktuální cena Just Woot je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WOOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WOOT.

Více informací o WOOT

Informace o ceně WOOT

Co je to WOOT

Oficiální webové stránky WOOT

Tokenomika pro WOOT

Předpověď cen WOOT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Just Woot

Just Woot Cena (WOOT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WOOT na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Just Woot (WOOT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:57:47 (UTC+8)

Informace o ceně Just Woot (WOOT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00003343
$ 0.00003343$ 0.00003343

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.20%

+10.20%

Cena Just Woot (WOOT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WOOT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WOOT v historii je $ 0.00003343, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WOOT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +10.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Just Woot (WOOT)

$ 7.78K
$ 7.78K$ 7.78K

--
----

$ 7.78K
$ 7.78K$ 7.78K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Just Woot je $ 7.78K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WOOT je 10.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.78K.

Historie cen v USD pro Just Woot (WOOT)

Během dnešního dne byla změna ceny Just Woot na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Just Woot na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Just Woot na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Just Woot na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-35.52%
60 dní$ 0-75.71%
90 dní$ 0--

Co je Just Woot (WOOT)

Woot is a blue owl that became real. Not a logo, not a PFP a living meme with feathers, moves and a mouth. He talks, he posts, he flexes. He screamed “Woot Woot” once… and it never stopped.

Born from pure internet chaos, $WOOT is more than a memecoin it’s a social experiment powered by a community that laughs first and builds right after. We didn’t launch a product. We launched a character. And he’s already everywhere.

Woot lives across timelines, videos, and real-life appearances. He buys cars, plays drums, dances in slow motion and hugs people he doesn’t know. He’s unpredictable. But always on brand.

Behind the madness, there’s a strategy. Presale applications, raffles, airdrops, games, and rituals are all part of the plan. But none of this would exist without the vibe. Woot is a signal. A scream. A shared moment that says, “you’re in”.

No VC. No promises. No need to explain. Just Woot. And if you’ve made it this far, you already get it.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Just Woot (WOOT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Just Woot (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Just Woot (WOOT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Just Woot (WOOT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Just Woot.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Just Woot!

WOOT na místní měny

Tokenomika pro Just Woot (WOOT)

Pochopení tokenomiky Just Woot (WOOT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WOOT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Just Woot (WOOT)

Jakou hodnotu má dnes Just Woot (WOOT)?
Aktuální cena WOOT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WOOT v USD?
Aktuální cena WOOT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Just Woot?
Tržní kapitalizace WOOT je $ 7.78K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WOOT v oběhu?
Objem WOOT v oběhu je 10.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WOOT?
WOOT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00003343 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WOOT?
WOOT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WOOT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WOOT je -- USD.
Dosáhne WOOT letos vyšší ceny?
WOOT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWOOT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:57:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Just Woot (WOOT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,108.41
$110,108.41$110,108.41

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.67
$3,875.67$3,875.67

+0.38%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02427
$0.02427$0.02427

-24.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.03
$186.03$186.03

-1.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.67
$3,875.67$3,875.67

+0.38%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,108.41
$110,108.41$110,108.41

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.03
$186.03$186.03

-1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5019
$2.5019$2.5019

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10156
$0.10156$0.10156

+103.12%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01831
$0.01831$0.01831

-8.45%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08360
$0.08360$0.08360

+736.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00770
$0.00770$0.00770

+541.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054354
$0.0054354$0.0054354

+177.03%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000333
$0.000333$0.000333

+66.50%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000827
$0.0000827$0.0000827

+65.40%