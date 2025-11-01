BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Just Elizabeth Cat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ELIZABETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ELIZABETH.

Více informací o ELIZABETH

Informace o ceně ELIZABETH

Co je to ELIZABETH

Oficiální webové stránky ELIZABETH

Tokenomika pro ELIZABETH

Předpověď cen ELIZABETH

Just Elizabeth Cat Cena (ELIZABETH)

Aktuální cena 1 ELIZABETH na USD

$0.00056318
$0.00056318$0.00056318
-1.50%1D
Graf aktuální ceny Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)
Informace o ceně Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00405452
$ 0.00405452$ 0.00405452

$ 0
$ 0$ 0

+1.11%

-1.54%

-21.56%

-21.56%

Cena Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ELIZABETH obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ELIZABETH v historii je $ 0.00405452, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ELIZABETH se za poslední hodinu změnila o +1.11%, za 24 hodin o -1.54% a za posledních 7 dní o -21.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

$ 421.44K
$ 421.44K$ 421.44K

--
----

$ 421.44K
$ 421.44K$ 421.44K

748.32M
748.32M 748.32M

748,324,184.481791
748,324,184.481791 748,324,184.481791

Aktuální tržní kapitalizace Just Elizabeth Cat je $ 421.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ELIZABETH je 748.32M, přičemž celková zásoba je 748324184.481791. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 421.44K.

Historie cen v USD pro Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

Během dnešního dne byla změna ceny Just Elizabeth Cat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Just Elizabeth Cat na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Just Elizabeth Cat na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Just Elizabeth Cat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.54%
30 dní$ 0-71.65%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

Elizabeth is Solana’s meme cat, gentle, sweet, and a little chubby, loved by the community as the official mascot of Solana. She represents the fun side of crypto culture, bringing people together with her charm and personality, while showing that Solana is not only about technology but also about creativity, community, and joy. Elizabeth is also a charity token, with part of the revenue used to support shelters.🐈‍⬛

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Just Elizabeth Cat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Just Elizabeth Cat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Just Elizabeth Cat!

ELIZABETH na místní měny

Tokenomika pro Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

Pochopení tokenomiky Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ELIZABETH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

Jakou hodnotu má dnes Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)?
Aktuální cena ELIZABETH v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ELIZABETH v USD?
Aktuální cena ELIZABETH v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Just Elizabeth Cat?
Tržní kapitalizace ELIZABETH je $ 421.44K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ELIZABETH v oběhu?
Objem ELIZABETH v oběhu je 748.32M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ELIZABETH?
ELIZABETH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00405452 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ELIZABETH?
ELIZABETH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ELIZABETH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ELIZABETH je -- USD.
Dosáhne ELIZABETH letos vyšší ceny?
ELIZABETH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenELIZABETH, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

