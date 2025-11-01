BurzaDEX+
Více
Dnešní aktuální cena just a shitcoin je 0.00079726 USD. Sledujte aktualizace cen SHITCOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SHITCOIN.

Více informací o SHITCOIN

Informace o ceně SHITCOIN

Co je to SHITCOIN

Oficiální webové stránky SHITCOIN

Tokenomika pro SHITCOIN

Předpověď cen SHITCOIN

Logo just a shitcoin

just a shitcoin Cena (SHITCOIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SHITCOIN na USD

$0.00079769
-11.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny just a shitcoin (SHITCOIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:06:13 (UTC+8)

Informace o ceně just a shitcoin (SHITCOIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00074317
Nejnižší za 24 h
$ 0.00096503
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00074317
$ 0.00096503
$ 0.00376806
$ 0.00003186
+0.12%

-11.28%

+10.30%

+10.30%

Cena just a shitcoin (SHITCOIN) v reálném čase je $0.00079726. Za posledních 24 hodin se SHITCOIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00074317 do maxima $ 0.00096503, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SHITCOIN v historii je $ 0.00376806, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003186.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SHITCOIN se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o -11.28% a za posledních 7 dní o +10.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu just a shitcoin (SHITCOIN)

$ 779.12K
--
$ 779.12K
965.24M
965,238,255.694135
Aktuální tržní kapitalizace just a shitcoin je $ 779.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SHITCOIN je 965.24M, přičemž celková zásoba je 965238255.694135. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 779.12K.

Historie cen v USD pro just a shitcoin (SHITCOIN)

Během dnešního dne byla změna ceny just a shitcoin na USD  $ -0.000101419240387287.
Za posledních 30 dní byla změna ceny just a shitcoin na USD  $ -0.0003619292.
Za posledních 60 dní byla změna ceny just a shitcoin na USD  $ +0.0038588628.
Za posledních 90 dní byla změna ceny just a shitcoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000101419240387287-11.28%
30 dní$ -0.0003619292-45.39%
60 dní$ +0.0038588628+484.02%
90 dní$ 0--

Co je just a shitcoin (SHITCOIN)

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj just a shitcoin (SHITCOIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny just a shitcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít just a shitcoin (SHITCOIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva just a shitcoin (SHITCOIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro just a shitcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny just a shitcoin!

SHITCOIN na místní měny

Tokenomika pro just a shitcoin (SHITCOIN)

Pochopení tokenomiky just a shitcoin (SHITCOIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SHITCOIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně just a shitcoin (SHITCOIN)

Jakou hodnotu má dnes just a shitcoin (SHITCOIN)?
Aktuální cena SHITCOIN v USD je 0.00079726 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SHITCOIN v USD?
Aktuální cena SHITCOIN v USD je $ 0.00079726. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace just a shitcoin?
Tržní kapitalizace SHITCOIN je $ 779.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SHITCOIN v oběhu?
Objem SHITCOIN v oběhu je 965.24M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SHITCOIN?
SHITCOIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00376806 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SHITCOIN?
SHITCOIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003186 USD.
Jaký je objem obchodování SHITCOIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SHITCOIN je -- USD.
Dosáhne SHITCOIN letos vyšší ceny?
SHITCOIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSHITCOIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se just a shitcoin (SHITCOIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

