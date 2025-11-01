just a shitcoin Cena (SHITCOIN)
Cena just a shitcoin (SHITCOIN) v reálném čase je $0.00079726. Za posledních 24 hodin se SHITCOIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00074317 do maxima $ 0.00096503, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SHITCOIN v historii je $ 0.00376806, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003186.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SHITCOIN se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o -11.28% a za posledních 7 dní o +10.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace just a shitcoin je $ 779.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SHITCOIN je 965.24M, přičemž celková zásoba je 965238255.694135. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 779.12K.
Během dnešního dne byla změna ceny just a shitcoin na USD $ -0.000101419240387287.
Za posledních 30 dní byla změna ceny just a shitcoin na USD $ -0.0003619292.
Za posledních 60 dní byla změna ceny just a shitcoin na USD $ +0.0038588628.
Za posledních 90 dní byla změna ceny just a shitcoin na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.000101419240387287
|-11.28%
|30 dní
|$ -0.0003619292
|-45.39%
|60 dní
|$ +0.0038588628
|+484.02%
|90 dní
|$ 0
|--
The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
